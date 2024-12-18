Под Новосибирском запустили линейный ускоритель на синхротроне СКИФ

«Сегодня мы демонстрируем работу, наверное, технически самой сложной части ускорительно-накопительного комплекса СКИФ — это линейный ускоритель. Мы реализовали этот проект в условиях очень жестких внешних ограничений, и фактически мы решили задачу создания полностью отечественной технологии производства линейных ускорителей высокой энергии для источников синхротронного излучения и для физики элементарных частиц», — рассказал журналистам директор Института ядерной физики СО РАН академик Павел Логачев.