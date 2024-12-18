Более 600 рабочих вывели в Челябинске на очистку улиц после ночного снегопада

«Сегодня, 18 декабря, на улицах города работает 214 единиц техники. В уборке задействовано 619 дорожных рабочих», — прокомментировали в Комитете дорожного хозяйства.
Минувшей ночью выводили 151 единицу техники и бригаду из 199 специалистов. Подрядчики сформировали 14 колонн для патрульной очистки дорог.
Также привлечена дополнительная техника для подметает тротуаров, очистки парковок и вывоза снега.
«Для обеспечения безопасности на опасных участках проводилась обработка противогололедными материалами», — говорят в КДХ.
По информации синоптиков, отдельные порывы ветра достигали 16 м/с. В большинстве районов Челябинской области прошел снег — от небольшого до умеренного, от 0,7 до 6 мм. В южной половине отмечались метели, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем во вторник была минус 4−7, минувшей ночью — 6−9 градусов.