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Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в стране

Особая экономическая зона «Авангард» заняла десятое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России.

Источник: Комсомольская правда

Минэкономразвития РФ опубликовало итоги восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. В исследовании участвовали 33 ОЭЗ в 27 регионах страны. Промышленно-производственные, портовые и технико-внедренческие ОЭЗ оценивались по нескольким критериям. В числе наиболее значимых — факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность.

Омская ОЭЗ «Авангард» была представлена в самой многочисленной номинации «Промышленно-производственные и портовые ОЭЗ». В ней было представлено 26 особых экономических зон в разных регионах страны. По оценке экспертов, омская площадка вошла в число лучших, заняв десятое место рейтинга.

«Рейтинг — важный ориентир для инвесторов, выбирающих наиболее выгодные и надежные проекты.», — заявил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Пять верхних строчек рейтинга заняли ОЭЗ «Липецк», «Алабуга», «Тольятти», «Ульяновск» и «Кулибин».