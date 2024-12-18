Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в стране

Омская ОЭЗ «Авангард» была представлена в самой многочисленной номинации «Промышленно-производственные и портовые ОЭЗ». В ней было представлено 26 особых экономических зон в разных регионах страны. По оценке экспертов, омская площадка вошла в число лучших, заняв десятое место рейтинга.