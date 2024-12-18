Омская ОЭЗ «Авангард» вошла в десятку лучших в стране

Минэкономразвития РФ опубликовало итоги восьмого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. В исследовании участвовали 33 ОЭЗ в 27 регионах страны. Промышленно-производственные, портовые и технико-внедренческие ОЭЗ оценивались по нескольким критериям. В числе наиболее значимых — факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность.
Омская ОЭЗ «Авангард» была представлена в самой многочисленной номинации «Промышленно-производственные и портовые ОЭЗ». В ней было представлено 26 особых экономических зон в разных регионах страны. По оценке экспертов, омская площадка вошла в число лучших, заняв десятое место рейтинга.
«Рейтинг — важный ориентир для инвесторов, выбирающих наиболее выгодные и надежные проекты.», — заявил Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
Пять верхних строчек рейтинга заняли ОЭЗ «Липецк», «Алабуга», «Тольятти», «Ульяновск» и «Кулибин».