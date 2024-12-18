Тарифы растут, качество — нет: на проблемы с оплатой проезда жалуются пассажиры автобусов Владивостока

Одна из пассажирок в telegram-чате главы города Константина Шестакова обращает внимание на неоднократно возникающую ситуацию с оплатой проезда банковской картой. При оплате пассажир видит на экране терминала уведомление, что средства списаны, однако при проверке баланса обнаруживается, что списания не было. На следующий день карта пассажира попадает в стоп-лист по причине нехватки средств на балансе, и возникают проблемы с оплатой дальнейших поездок.
Женщина обращает внимание, что проблема с такой дезинформацией пассажиров возникла недавно: раньше при возникновении проблем с безналичной оплатой проезда на терминалах высвечивалось предупреждение, что по той или иной причине списать средства за поездку не удалось, и проблему можно было решить сразу.
По словам пассажирки, она обращалась по вопросу проблем оплаты проезда в банк, но там ей ответили, что проблема якобы на стороне водителей автобусов, со стороны финансовой организации карта работает исправно. В МЦУ Владивостока порекомендовали в подобных ситуациях обращаться в отдел безналичной оплаты круглосуточной службы МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр». Заявительница парировала, что уже обращалась к диспетчеру, но операторы МБУ сами не знают, почему происходят сбои в работе терминалов. По этому факту женщине посоветовали опять-таки обращаться в диспетчерский центр по телефону 243−82−94.
Отметим, что водители автобусов традиционно предпочитают получать оплату наличными: очевидно, так проще присвоить часть выручки себе. Некоторые водители даже делают скидку при таком виде оплаты: например, в августе этого года шофёр, работавший на маршруте № 112 от железнодорожного вокзала до Тавричанки, предлагал заплатить за поездку до остановки «Угловое — поворот» 100 рублей наличными вместо положенных в соответствии с тарифной сеткой 130 рублей. Так что предположение сотрудника банка, что платёжные терминалы в автобусах Владивостока дают сбои из-за неких махинаций со стороны шофёров, не лишены оснований.