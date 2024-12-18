Тарифы растут, качество — нет: на проблемы с оплатой проезда жалуются пассажиры автобусов Владивостока

По словам пассажирки, она обращалась по вопросу проблем оплаты проезда в банк, но там ей ответили, что проблема якобы на стороне водителей автобусов, со стороны финансовой организации карта работает исправно. В МЦУ Владивостока порекомендовали в подобных ситуациях обращаться в отдел безналичной оплаты круглосуточной службы МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр». Заявительница парировала, что уже обращалась к диспетчеру, но операторы МБУ сами не знают, почему происходят сбои в работе терминалов. По этому факту женщине посоветовали опять-таки обращаться в диспетчерский центр по телефону 243−82−94.