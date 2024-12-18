Синоптики обещают морозы и метель в Казахстане 18 декабря

Синоптики «Казгидромета» сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 18 декабря, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане переменная облачность, снег, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −11−13°C, днем −4−6°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура ночью −8−10°C, днем 0+2°C.
В Шымкенте переменная облачность, дождь со снегом, ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°C, днем +3+5°C.
В Актау облачно, дождь, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +2+4°C.
В Актобе облачно, снег, ветер 7−12, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°C, днем 0−2°C.
В Атырау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°C, днем +1+3°C.
В Жезказгане переменная облачность, снег, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°C, днем −3−5°C.
В Караганде переменная облачность, снег, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −11−13°C, днем −5−7°C.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −9−11°C, днем −4−6°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9−14, порывы до 17−22 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°C, днем 0−2°C.
В Костанае облачно, снег, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −7−9°C, днем −3−5°C.
В Кызылорде переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°C, днем +2+4°C.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −14−16°C, днем −7−9°C.
В Петропавловске облачно, снег, ветер 9−14, порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −11−13°C, днем −5−7°C.
В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −15−17°C, днем −5−7°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −22−24°C, днем −1−3°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°C, днем +3+5°C.
В Туркестане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°C, днем +2+4°C.
В Уральске облачно, снег, ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6°C, днем 0−2°C.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −19−21°C, днем −5−7°C.