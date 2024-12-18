Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в белорусских твороге и говядине

Сообщается, что в твороге от «Беллакт» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в говядине от «Белмитфуд» нашли превышение опасных бактерий. Также сказано, что в говядине от Могилевского райпо обнаружили листерии.