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Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в белорусских твороге и говядине

Опасные бактерии в белорусских твороге и говядине нашел Россельхознадзор.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в белорусских твороге и мясе. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что в твороге от «Беллакт» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в говядине от «Белмитфуд» нашли превышение опасных бактерий. Также сказано, что в говядине от Могилевского райпо обнаружили листерии.

Ведомство обращает внимание на то, что указанные нарушения были выявлены впервые. По указанной причине, Россельхознадзор обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус указанных предприятий в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

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