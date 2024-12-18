90 лет исполнилось космонавту из Иркутска Борису Волынову

Напомним, Борис Волынов дважды покорял просторы космоса. Выполнил первый в истории переход космонавтов из одного корабля в другой на орбите. Также участвовал в подготовке к лунной миссии и 30 лет проработал в отряде космонавтов, что, кстати, является абсолютным мировым рекордом.