90 лет исполнилось космонавту из Иркутска Борису Волынову

Борис Волынов, космонавт из Иркутска, 18 декабря 2024 празднует свой 90 день рождения. Как сообщил КП-Иркутск мэр Руслан Болотов, мужчина — дважды Герой Советского Союза и почетный гражданин города. Помимо этого он единственных из легендарного первого «Гагаринского отряда», кто дожил до наших дней.
— От имени всех жителей города поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого сибирского здоровья, счастья и всего самого доброго, — сказал Руслан Болотов.
Напомним, Борис Волынов дважды покорял просторы космоса. Выполнил первый в истории переход космонавтов из одного корабля в другой на орбите. Также участвовал в подготовке к лунной миссии и 30 лет проработал в отряде космонавтов, что, кстати, является абсолютным мировым рекордом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи спасли 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией в Иркутске.