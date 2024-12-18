Дмитрия Долгого, ответственного за дороги, сняли с должности вице-мэра

Мэр Владивостока Константин Шестаков снял с должности своего заместителя Дмитрия Долгого, который отвечал за строительство и ремонт дорог. Причиной стало то, что три ремонтирующиеся дороги не были сданы в срок. Однако Долгий будет дальше работать в администрации города, но на другой должности — начальника управления дорог.