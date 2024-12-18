Дмитрия Долгого, ответственного за дороги, сняли с должности вице-мэра

Мэр Владивостока Константин Шестаков снял с должности своего заместителя Дмитрия Долгого, который отвечал за строительство и ремонт дорог. Причиной стало то, что три ремонтирующиеся дороги не были сданы в срок. Однако Долгий будет дальше работать в администрации города, но на другой должности — начальника управления дорог.
«В числе причин снятия с должности Дмитрия Долгого — незавершённые в срок реконструкция и строительство трёх объектов. Сроки их реализации переносят на следующий год, а подрядчиков ждут штрафы и разбирательства. Дмитрий Долгий обладает большим опытом работы в дорожном строительстве, поэтому принято решение перевести его на должность начальника управления дорог администрации Владивостока», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Заместителем главы Владивостока Дмитрий Долгий был чуть больше 2 лет. Он работал инженером в Мостостроительном отряде в Тынде и ФКУ ДСД «Дальний Восток», подведомственном Федеральному дорожному агентству. Также был заместителем начальника — главным инженером в Амуруправдоре.