МЧС Беларуси сказало, что более чем у 70% аттракционов истек срок службы

Говорится, что необходимость корректировки правил вызвана результатами проведенного расследования причин аварии, случившейся на аттракционе «Лебеди», который находится в парке Челюскинцев в Минске. МЧС предлагает для минимизации рисков продлять дальнейшую эксплуатацию аттракционов на срок не более 12 месяцев. В том случае, если аттракцион отработал три или более назначенных сроков службы, то его необходимо вывести из эксплуатации, утилизировать.