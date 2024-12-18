МЧС Беларуси сказало, что более чем у 70% аттракционов истек срок службы. Это следует из проекта постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 67». Информация размещена на Национальном правовом портале.
Согласно данным МЧС, более 70% аттракционов в Беларуси отработали свой назначенный срок службы. Уточняется, что большая часть аттракционов отработала два и более сроков службы, который, как правило, составляет 7−10 лет. В ведомстве высказали мнение, что указанный факт является основанием к внесению изменений в правила безопасной эксплуатации подобных объектов.
Говорится, что необходимость корректировки правил вызвана результатами проведенного расследования причин аварии, случившейся на аттракционе «Лебеди», который находится в парке Челюскинцев в Минске. МЧС предлагает для минимизации рисков продлять дальнейшую эксплуатацию аттракционов на срок не более 12 месяцев. В том случае, если аттракцион отработал три или более назначенных сроков службы, то его необходимо вывести из эксплуатации, утилизировать.
Ранее мы писали, что правила безопасности аттракционов в Беларуси хотят изменить после ЧП на «Лебедях» в парке Челюскинцев.
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