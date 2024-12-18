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«Все клевета». Следователи закрыли дело о побоях 15-летней школьницы в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области завершил проверку по делу о возможных истязаниях 15-летней девочки из Куйбышевского района. История получила широкий общественный резонанс после сообщений в СМИ, где утверждалось, что мачеха подростка регулярно била ее, из-за чего девочка сбежала к своей биологической матери. Однако следствие не нашло подтверждений этим обвинениям.

Источник: Предоставлено читателем

«Следственными органами проведена уголовно-процессуальная проверка по факту истязания несовершеннолетней. В ходе проверки факт систематического нанесения побоев не подтвержден. По результатам проверки принято процессуальное решение», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Мачеха девочки Людмила заявила, что намерена добиваться защиты своей чести.

«Проверка прошла. Как я и говорила, всё клевета. После Нового года буду писать заявление в полицию», — сообщила женщина Сиб.фм.

По словам Людмилы, она воспитывала девочку с тех пор, как мать подростка ограничили в родительских правах, и всегда старалась обеспечить ей комфортную жизнь.

Мама девочки Екатерина ранее рассказывала Сиб.фм, что побои были, а экспертизу делали спустя месяц, поэтому нет доказательств.

Напомним, информация о побоях впервые появилась в соцсетях 22 ноября. Сообщалось, что школьница якобы подвергалась систематическому насилию, после чего сбежала из дома отца и мачехи. После публикаций следственный комитет России по Новосибирской области инициировал доследственную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах расследования.

Сейчас девочка живет с родной матерью. Ее отец находится на СВО.

СК