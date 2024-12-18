«Все клевета». Следователи закрыли дело о побоях 15-летней школьницы в Новосибирской области

«Следственными органами проведена уголовно-процессуальная проверка по факту истязания несовершеннолетней. В ходе проверки факт систематического нанесения побоев не подтвержден. По результатам проверки принято процессуальное решение», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Мачеха девочки Людмила заявила, что намерена добиваться защиты своей чести.
«Проверка прошла. Как я и говорила, всё клевета. После Нового года буду писать заявление в полицию», — сообщила женщина Сиб.фм.
По словам Людмилы, она воспитывала девочку с тех пор, как мать подростка ограничили в родительских правах, и всегда старалась обеспечить ей комфортную жизнь.
Мама девочки Екатерина ранее рассказывала Сиб.фм, что побои были, а экспертизу делали спустя месяц, поэтому нет доказательств.
Напомним, информация о побоях впервые появилась в соцсетях 22 ноября. Сообщалось, что школьница якобы подвергалась систематическому насилию, после чего сбежала из дома отца и мачехи. После публикаций следственный комитет России по Новосибирской области инициировал доследственную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах расследования.
Сейчас девочка живет с родной матерью. Ее отец находится на СВО.