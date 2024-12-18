«Все клевета». Следователи закрыли дело о побоях 15-летней школьницы в Новосибирской области

Следственный комитет по Новосибирской области завершил проверку по делу о возможных истязаниях 15-летней девочки из Куйбышевского района. История получила широкий общественный резонанс после сообщений в СМИ, где утверждалось, что мачеха подростка регулярно била ее, из-за чего девочка сбежала к своей биологической матери. Однако следствие не нашло подтверждений этим обвинениям.