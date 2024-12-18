В Новосибирской области снизилась рождаемость за девять месяцев 2024 года

Новосибирскстат опубликовал данные о рождаемости в регионе за период с января по сентябрь 2024 года. За девять месяцев на свет появилось 18 689 детей, что на 931 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году этот показатель составлял 19 620 новорождённых.