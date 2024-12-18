В Новосибирской области снизилась рождаемость за девять месяцев 2024 года

Новосибирскстат опубликовал данные о рождаемости в регионе за период с января по сентябрь 2024 года. За девять месяцев на свет появилось 18 689 детей, что на 931 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году этот показатель составлял 19 620 новорождённых.
Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения также показал небольшое снижение: с 9,4 в январе-сентябре 2023 года до 9,0 в текущем году.
Эксперты связывают снижение рождаемости с общими демографическими тенденциями, которые наблюдаются по всей стране. Среди причин — экономические факторы, изменение ценностей и предпочтение молодых семей откладывать рождение детей на более поздний возраст. Также значительное влияние оказывает сокращение численности женщин детородного возраста, что является следствием демографического спада 1990-х годов.
Несмотря на текущие показатели, специалисты ожидают, что меры государственной поддержки позволят стабилизировать ситуацию в ближайшие годы. Окончательные данные о рождаемости за 2024 год будут подведены в начале следующего года.