Девятимесячный ребенок в Уфе пострадал из-за наезда иномарки

Вчера вечером, 17 декабря, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел напротив дома № 55 по улице Степана Халтурина. 24-летний парень за рулем Daewoo Nexia наехал на коляску с девятимесячным малышом.
Известно, что мать с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия малыш был травмирован, после оказания медицинской помощи его с мамой отпустили домой.
По факту аварии началось разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.