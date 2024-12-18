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Девятимесячный ребенок в Уфе пострадал из-за наезда иномарки

В Уфе Daewoo Nexia наехала на коляску с 9-тимесячным ребенком.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 17 декабря, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел напротив дома № 55 по улице Степана Халтурина. 24-летний парень за рулем Daewoo Nexia наехал на коляску с девятимесячным малышом.

Известно, что мать с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия малыш был травмирован, после оказания медицинской помощи его с мамой отпустили домой.

По факту аварии началось разбирательство.

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