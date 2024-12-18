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С 2025 года в Новосибирске штрафы за нарушение ПДД вырастут

Нововведения вступят в силу с 1 января.

Источник: Соцсети

В России с 1 января вырастет сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения. Депутаты Госдумы приняли поправки во втором и третьем чтениях.

Штраф за непристегнутый ремень и проезд на красный свет светофора поднимутся до 1,5 тысяч рублей. При повторном проезде на запрещающий свет светофора нарушитель заплатит 7,5 тысяч рублей.

С 30 до 45 тысяч поднимется штраф за управление автомобилем в пьяном состоянии.

«Размеры штрафов за превышение скорости будут варьироваться от 750 до 7,5 тысяч рублей в зависимости от порогового значения», — сообщают в пресс-службе Госдумы.

За езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, а также отказ от прохождения медосвидетельствования сумма поднимется до 2250 рублей.

Изменения коснулись и льгот по уплате штрафа. С 1 января льгота будет действовать 30 дней вместо 20, но «скидка» составит 25%, а не 50%.

штрафы