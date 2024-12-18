Зарплаты водителей выросли на 20 тысяч в Иркутской области за год

Аналитики hh.ru выяснили, как изменились средние предполагаемые зарплаты в Иркутской области за прошедший год. По итогам ноября 2024 жители региона в среднем получают 70 тысяч рублей, а это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.