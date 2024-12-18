Зарплаты водителей выросли на 20 тысяч в Иркутской области за год

Аналитики hh.ru выяснили, как изменились средние предполагаемые зарплаты в Иркутской области за прошедший год. По итогам ноября 2024 жители региона в среднем получают 70 тысяч рублей, а это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В четырех профессиональных направлениях прирост оказался еще выше. Например, в сфере розничной торговли готовы платить на 25% больше (в рублях — 9 907 рублей). Получается, что в общем работники получают до 49 907 рублей.
— Далее по динамике прироста предлагаемых зарплат идут сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (+24%, до 49 587 ₽), «Автомобильный бизнес» (+22%, до 106 759 ₽), «Продажи, обслуживание клиентов» (+20%, до 61 740 ₽), — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru.
Больше всех повезло представителям сферы транспорта, логистики и перевозок. Работодатели повысили зарплаты на 20 610 рублей (+17%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-чиновник из Иркутской области нанес ущерб бюджету на сумму 17,5 миллионов.