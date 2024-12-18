В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 30% за неделю

Кроме того, также уменьшилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией на 30% в сравнении с минувшей неделей. В Волгоградской области в основном циркулируют геновариант «Омикрон», риновирусы, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус, РС-вирус.