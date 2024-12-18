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В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 30% за неделю

На портале регуправления Роспотребнадзора опубликовали данные по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что в регионе на 50-й календарной неделе 2024 года уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 34%.

Кроме того, также уменьшилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией на 30% в сравнении с минувшей неделей. В Волгоградской области в основном циркулируют геновариант «Омикрон», риновирусы, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус, РС-вирус.

Волгоградцам напомнили о важности соблюдения респираторного этикета. Чаще мойте руки, применяйте кожные антисептики, используйте салфетки или локтевой сгиб при кашле или чихании.

Также старайтесь избегать контактов с зараженными людьми. В случае появления симптомов заболевания оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью.

коронавирус