Хабаровчан накажут за запуск фейерверков в неположенных местах

В управлении по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска утвердили перечень площадок, где в период новогодних праздников можно будет легально запускать салюты и фейерверки, а также применять другие пиротехнические изделия. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», локации будут организованы во всех районах столицы региона.
— Несмотря на значительную плотность жилой застройки в Хабаровске, администрацией города в 2024 году определены 12 территорий для оборудования специализированных площадок для использования пиротехнических изделий. В прошлом году таких было создано семь. В настоящее время ведётся работа по оборудованию таких площадок, — рассказали нашему корреспонденту в городском управлении ГО и ЧС.
Легальные площадки для запуска гражданами пиротехнических изделий.
Индустриальный район:
1. База отдыха «Амуркабель»;
2. База отдыха «Дельфин»;
3. Пустырь в районе улицы Мельничной.
Железнодорожный район:
1. Пустырь по улице Аэродромной (в районе взлётно-посадочной полосы аэродрома ДОСААФ);
2. Территория дома № 1 по улице Семашко;
3. Пустырь в районе улицы Локомотивной.
Краснофлотский район:
1. Береговая линия реки Амур в районе улицы Штормовой;
2. Пустырь на Берёзовском шоссе (за остановкой общественного транспорта «Берёзовское шоссе»);
3. Район автомобильной дороги «Амур» (примерные координаты: 48.547227, 135.031103).
Кировский район:
1. Береговая линия завода «Дальдизель»;
2. Береговая линия в районе дома № 17 по улице Бойко-Павлова.
Центральный район:
1. Песчаная зона центральной набережной реки Амур.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, запуск пиротехнических изделий вне обозначенных площадок грозит горожанам административными штрафами в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Если в результате нарушения будет повреждено чужое имущество более чем на 250 тысяч рублей, то вступает в силу уже Уголовный кодекс — в этом случае санкция предусматривает вплоть до реального лишения свободы.