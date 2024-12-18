Хабаровчан накажут за запуск фейерверков в неположенных местах

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, запуск пиротехнических изделий вне обозначенных площадок грозит горожанам административными штрафами в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Если в результате нарушения будет повреждено чужое имущество более чем на 250 тысяч рублей, то вступает в силу уже Уголовный кодекс — в этом случае санкция предусматривает вплоть до реального лишения свободы.