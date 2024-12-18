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Хабаровчан накажут за запуск фейерверков в неположенных местах

Администрация города определила 12 легальных площадок для салютов.

Источник: Соцсети

В управлении по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска утвердили перечень площадок, где в период новогодних праздников можно будет легально запускать салюты и фейерверки, а также применять другие пиротехнические изделия. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», локации будут организованы во всех районах столицы региона.

— Несмотря на значительную плотность жилой застройки в Хабаровске, администрацией города в 2024 году определены 12 территорий для оборудования специализированных площадок для использования пиротехнических изделий. В прошлом году таких было создано семь. В настоящее время ведётся работа по оборудованию таких площадок, — рассказали нашему корреспонденту в городском управлении ГО и ЧС.

Легальные площадки для запуска гражданами пиротехнических изделий.

Индустриальный район:

1. База отдыха «Амуркабель»;

2. База отдыха «Дельфин»;

3. Пустырь в районе улицы Мельничной.

Железнодорожный район:

1. Пустырь по улице Аэродромной (в районе взлётно-посадочной полосы аэродрома ДОСААФ);

2. Территория дома № 1 по улице Семашко;

3. Пустырь в районе улицы Локомотивной.

Краснофлотский район:

1. Береговая линия реки Амур в районе улицы Штормовой;

2. Пустырь на Берёзовском шоссе (за остановкой общественного транспорта «Берёзовское шоссе»);

3. Район автомобильной дороги «Амур» (примерные координаты: 48.547227, 135.031103).

Кировский район:

1. Береговая линия завода «Дальдизель»;

2. Береговая линия в районе дома № 17 по улице Бойко-Павлова.

Центральный район:

1. Песчаная зона центральной набережной реки Амур.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, запуск пиротехнических изделий вне обозначенных площадок грозит горожанам административными штрафами в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Если в результате нарушения будет повреждено чужое имущество более чем на 250 тысяч рублей, то вступает в силу уже Уголовный кодекс — в этом случае санкция предусматривает вплоть до реального лишения свободы.