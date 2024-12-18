Белорусский гигиенист дала советы по выбору хорошей икры к Новому году

Новикова также назвала простой эксперимент, который поможет определить настоящая икра или нет. Для этого следует несколько икринок поместить в горячую воду. Если икра настоящая, то она слегка побелеет и опустится на дно. В том случае, если икра искусственная, то она будет плавать.