Белорусский гигиенист дала советы по выбору хорошей икры к Новому году

Врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Анна Новикова дала советы по выбору хорошей икры к Новому году, пишет агентство «Минск-Новости».
Врач уточнила, что по внешнему виду икра должны быть однородной. Говоря про упаковку, она отметила, что та должна быть герметичной и без повреждений. Специалист советует при выборе икры обязательно изучить состав, наименования производителей, адрес, сроки годности, а также условия хранения.
— Натуральная зернистая икра содержит минимальное количество пищевых добавок. Отдавайте предпочтение брендам, которые уже зарекомендовали себя на рынке.
Новикова также назвала простой эксперимент, который поможет определить настоящая икра или нет. Для этого следует несколько икринок поместить в горячую воду. Если икра настоящая, то она слегка побелеет и опустится на дно. В том случае, если икра искусственная, то она будет плавать.
Тем временем МАРТ Беларуси сказал, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году.
Кстати, красная лососевая икра стоит в Беларуси от 29 рублей за банку.
Также мы писали, что минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию.