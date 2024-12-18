В Туапсинском районе восстановили движение поездов после схода селя

Вчера, 17 декабря, в 20:02 восстановлено движение поездов по однопутному участку на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Туапсинском районе Северо-Кавказской железной дороги.



Курсирование составов было приостановлено примерно в 17:28. Причиной этому послужил сход на 40-метровом участке селевых масс, вызванных сильными дождями и переувлажнением почвы.



В результате случившегося задержались 12 поездов:

— № 310 Адлер — Воркута (+2 часа 46 мин.);

— № 834 «Ласточка» Имеретинский Курорт — Майкоп (+2 часа 34 мин.);

— № 6808 «Ласточка» Имеретинский Курорт — Туапсе (+2 часа 12 мин.);

— № 128 Адлер — Красноярск (+1 час 33 мин.);

— № 402 Адлер — Анапа (+1 час 27 мин.);

— № 6011 Туапсе — Аэропорт Сочи (+1 час 27 мин.);

— № 6046 «Ласточка» Аэропорт Сочи — Туапсе (+ 1 час 18 мин.);

— № 36 Адлер — Санкт Петербург (+1 час 18 мин.);

— № 816 «Ласточка» Роза Хутор — Краснодар (+1 час 14 мин.);

— № 6832 Имеретинский Курорт — Туапсе (+1 час 3 мин.);

— № 14 Имеретинский Курорт — Саратов (+52 мин.);

— № 6811 Туапсе — Имеретинский Курорт (+34 мин).



В настоящее время железнодорожники стараются сократить отставание составов.