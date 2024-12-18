Опубликована программа и даты ярмарки «Амурфест. Зима» в Хабаровске

В этом году в ярмарке примут участие 35 мастеров декоративно-прикладного искусства, которые представят уникальные изделия: кружева, национальные сувениры, игрушки, украшения, натуральную косметику и многое другое. Также будут работать гастрономические корнеры с горячими напитками, выпечкой и блюдами дальневосточной кухни.