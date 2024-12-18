Опубликована программа и даты ярмарки «Амурфест. Зима» в Хабаровске

На площади имени Ленина в Хабаровске с 22 декабря стартует зимняя праздничная ярмарка «АмурФест. Зима». Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В этом году в ярмарке примут участие 35 мастеров декоративно-прикладного искусства, которые представят уникальные изделия: кружева, национальные сувениры, игрушки, украшения, натуральную косметику и многое другое. Также будут работать гастрономические корнеры с горячими напитками, выпечкой и блюдами дальневосточной кухни.
«На ярмарке можно будет приобрести национальные сувениры коренных народов Приамурья — нанайские тапочки, обереги, изделия из рыбьей кожи, одежду и украшения в этностиле», — отметили в министерстве культуры края.
«Амурфест. Зима» завершится 12 января. Организаторы приглашают всех жителей и гостей города насладиться праздничной атмосферой, выбрать оригинальные подарки и поучаствовать в развлекательных мероприятиях.
Программа мероприятий:
4 января с 15:00 до 17:00 — творческие мастер-классы и народные гулянья.
5 января с 15:00 до 18:00 — праздничная викторина со сказочными персонажами.
Режим работы ярмарки:
22 декабря: с 11:00 до 20:00.
28 декабря — 12 января: с 11:00 до 21:00.