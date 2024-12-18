В Норильске полицейские накрыли подпольное казино

В Норильске оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке Росгвардии накрыли подпольное казино. Как сообщили в МВД Красноярского края, игорное заведение находилось в одном из нежилых помещений на проспекте Ленинский.
Незаконный бизнес организовала ранее судимая 37-летняя уроженка города Нерехта (Костромская область). Из помещения силовики изъяли 14 компьютеров, видеоаппаратуру и 37 тысяч рублей.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Красноярске предстанет перед судом мужчина, угрожавший убийством продавцу шаурмы.