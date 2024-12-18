Курчатовский институт планирует модернизировать синхротрон

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров России и мира, планирует в 2027 году провести модернизацию своего специализированного источника синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов») для увеличения светимости установки и расширения числа исследовательских станций. Об этом сообщил журналистам в Новосибирске вице-президент института Александр Благов.
«По энергии у нас существенно продлится время жизни пучка и практически в 10 раз, даже больше увеличиваем яркость. Это основная задача», — сказал Благов, добавив, что работы планируется завершить в 2027 году.
По его словам, институт в этом году заключил большой контракт на реализацию проекта на изготовление всех систем и части здания. Благов напомнил, что в этом году установке исполнилось 25 лет, и текущие параметры не соответствуют тому, чтобы раскрыть весь потенциал станций, которые установлены. Количество станций планируется увеличить с 14 до 20, пояснил он.
Курчатовский источник синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов») является единственным специализированным источником СИ на постсоветском пространстве. «КИСИ — Курчатов» — это уникальная научная установка класса «мегасайенс», внесенная в федеральный реестр уникальных научных установок. Она используется по 23 часа в сутки, шесть дней в неделю, с единственным крупным перерывом за год — на время летних каникул.
Синхротронное излучение — это универсальный исследовательский инструмент, с помощью которого реализуется максимально широкий набор высокочувствительных рентгеновских методов. На Курчатовском синхротроне проводятся исследования в самых разных областях знаний: физике, химии, биологии и даже, например, археологии.