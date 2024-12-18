Курчатовский институт планирует модернизировать синхротрон

По его словам, институт в этом году заключил большой контракт на реализацию проекта на изготовление всех систем и части здания. Благов напомнил, что в этом году установке исполнилось 25 лет, и текущие параметры не соответствуют тому, чтобы раскрыть весь потенциал станций, которые установлены. Количество станций планируется увеличить с 14 до 20, пояснил он.