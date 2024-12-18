Мэр Новосибирска озвучил планы по проектированию метро города

Градоначальник Максим Кудрявцев во время рабочей поездки в Беларусь посетил предприятие, которое больше 40 лет специализируется на создании метрополитенов и подземных сооружений. В своём телеграм-канале мэр поделился планами на проектирование метрополитена Новосибирска.