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Мэр Новосибирска озвучил планы по проектированию метро города

На эти цели выделят 350 миллионов.

Источник: Соцсети

Градоначальник Максим Кудрявцев во время рабочей поездки в Беларусь посетил предприятие, которое больше 40 лет специализируется на создании метрополитенов и подземных сооружений. В своём телеграм-канале мэр поделился планами на проектирование метрополитена Новосибирска.

— В ближайших планах — разработка проекта продолжения строительства Дзержинской линии. Для развития этой ветки предстоит подготовить необходимую документацию и построить второй перегонный тоннель между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское», а также станции метрополитена, — проинформировал глава мегаполиса.

Максим Кудрявцев также подчеркнул, что проектирование метро является одной из ключевых целей города. На это из бюджета выделили 350 миллионов рублей.

Ранее градоначальник подписал с минской компанией меморандум.