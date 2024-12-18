Мэр Новосибирска озвучил планы по проектированию метро города

Градоначальник Максим Кудрявцев во время рабочей поездки в Беларусь посетил предприятие, которое больше 40 лет специализируется на создании метрополитенов и подземных сооружений. В своём телеграм-канале мэр поделился планами на проектирование метрополитена Новосибирска.
— В ближайших планах — разработка проекта продолжения строительства Дзержинской линии. Для развития этой ветки предстоит подготовить необходимую документацию и построить второй перегонный тоннель между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское», а также станции метрополитена, — проинформировал глава мегаполиса.
Максим Кудрявцев также подчеркнул, что проектирование метро является одной из ключевых целей города. На это из бюджета выделили 350 миллионов рублей.
Ранее градоначальник подписал с минской компанией меморандум.