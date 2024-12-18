В Туруханском районе за гибель туриста на воде ответит хозяин катера

18 декабря стало известно, что уголовное дело о гибели туриста на воде в Туруханском районе направлено в суд. Перед ним предстанет 38-летний владелец маломерного судна. Об этом рассказали 18 декабря в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следователей, в июле 2024 года обвиняемый перевозил на катере с воздушной подушкой пассажиров за деньги, не имея необходимой в таких случаях лицензии. Во время доставки туристов к месту отдыха мужчина передал управление одному из товарищей, не имеющему права водить суда. Тот не справился с управлением и врезался в скалистый берег. Помимо членов экипажа на борту в момент аварии были четыре пассажира. Один из них умер от полученных травм.
Было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание, предусмотренное за это, — до шести лет лишения свободы.
Судоводитель тоже ответит за то, что допустил смертельную аварию. Он стал фигурантом другого уголовного дела, которое также рассмотрит Туруханский районный суд.