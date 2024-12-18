В Туруханском районе за гибель туриста на воде ответит хозяин катера

По версии следователей, в июле 2024 года обвиняемый перевозил на катере с воздушной подушкой пассажиров за деньги, не имея необходимой в таких случаях лицензии. Во время доставки туристов к месту отдыха мужчина передал управление одному из товарищей, не имеющему права водить суда. Тот не справился с управлением и врезался в скалистый берег. Помимо членов экипажа на борту в момент аварии были четыре пассажира. Один из них умер от полученных травм.