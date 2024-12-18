В Омск прибыл Евгений Плющенко на Чемпионат России по фигурному катанию

18 декабря в Омск прибыл знаменитый фигурист и Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.
Он прибыл вместе с участниками Чемпионата России по фигурному катанию. В пресс-службе омского аэропорта рассказали, что 19 декабря утренними рейсами в наш город прилетели спортсмены, тренеры, судьи, директорат чемпионата. В течение дня будут прилетать другие участники, а также болельщики.
Напомним, что с 19 по 22 декабря лучшие фигуристы страны продемонстрируют свое мастерство, выступив на ультрасовременной G-Drive Арена вместимостью 12 тысяч зрителей. Для омичей и гостей города подготовлено захватывающее представление и насыщенная программа.