В Омск прибыл Евгений Плющенко на Чемпионат России по фигурному катанию

Он прибыл вместе с участниками Чемпионата России по фигурному катанию. В пресс-службе омского аэропорта рассказали, что 19 декабря утренними рейсами в наш город прилетели спортсмены, тренеры, судьи, директорат чемпионата. В течение дня будут прилетать другие участники, а также болельщики.