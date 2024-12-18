Таллахасси
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как будут работать красноярские поликлиники в новогодние праздники

На портале краевого Минздрава появился график работы красноярских поликлиник и травмпунктов в новогодние праздники.

Источник: Freepik

На портале краевого минздрава появился график работы красноярских поликлиник в новогодние праздники, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.

В эти дни в круглосуточном режиме будут работать стационары. Пациенты и их родственники смогут пообщаться с врачами, обратиться в справочные службы, будет обеспечена своевременная выписка после выздоровления. Перебоев с лекарствами и расходными материалами не должно возникнуть.

Также ежедневно и круглосуточно красноярцы смогут обратиться в травмпункты, независимо от того, прикреплены к ним или нет. Проверить информацию о количестве пациентов в очереди можно на специальном сайте, где ведется мониторинг: trm.kmiac.ru.

Поликлиники и женские консультации будут работать 30 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января по следующему графику:

с 8.00 до 14.00 пациентов принимают взрослые и детские стоматологи; с 8.00 до 14.00 можно попасть на прием к участковому врачу-педиатру; с 8.00 до 16.00 будут работать будут принимать терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи.

«В поликлиниках в эти дни откроются процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты, будет обеспечиваться обслуживание вызовов на дому, патронажи, активные посещения пациентов по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи», — рассказали в минздраве.

Также в эти дни можно обратиться в регистратуру, колл-центры, за выпиской льготных лекарств, вакцинацией, пройти диспансеризацию.

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского будет работать 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 16:00. Пациенты смогут получить специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в том числе проведение противоопухолевой терапии. Кроме того, на эти даты будет проводиться предварительная запись при подозрении на онкологическое заболевание.

здоровье