Стало известно, как будут работать красноярские поликлиники в новогодние праздники

Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского будет работать 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 16:00. Пациенты смогут получить специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в том числе проведение противоопухолевой терапии. Кроме того, на эти даты будет проводиться предварительная запись при подозрении на онкологическое заболевание.