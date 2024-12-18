В Пензе изучили заболевания щитовидной железы с учетом региональных особенностей

Было отмечено, что медики рассмотрели случаи заболевания щитовидной железы и влияние на них экологии в Пензенской области, составив конкретные клинические рекомендации по диагностике для жителей региона, сформировав группы риска и выделив отличительные особенности распространения болезни. Например, смертность от рака щитовидной железы в области выше среди женщин. «Из этого следует, что нужно пристальное внимание обращать на эту группу. Мы увидели и доказали на примере нашего региона, что различия существенны, поэтому считаем, что рекомендации по диагностике должны разрабатываться индивидуально для каждой области», — приводятся слова Цыплихина.