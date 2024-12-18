В Пензе изучили заболевания щитовидной железы с учетом региональных особенностей

ПЕНЗА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые разработали в Пензенском государственном университете (ПГУ) клинические рекомендации по ранней диагностике заболеваний щитовидной железы с учетом особенностей региона. В планах — внедрить систему в областные больницы и распространить исследование на регионы Поволжья с учетом территориального фактора, в том числе экологических изменений, сообщили ТАСС в пресс-службе ПГУ.
«В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете рассмотрели случаи заболевания [щитовидной железы] и влияние на них экологической обстановки в Пензенской области, ученым удалось составить конкретные клинические рекомендации по диагностике нарушений работы [данного органа] для жителей региона. [Разрабатываются] клинические рекомендации для конкретных регионов, что поможет на ранних стадиях распознать развитие болезни эндокринной железы внутренней секреции и отслеживать изменения в экологии конкретных субъектов страны», — говорится в сообщении.
Щитовидная железа вырабатывает жизненно важные гормоны, необходимые для обмена веществ и полноценного развития человека. В вузе отметили, что иногда симптомы заболевания данного органа принимают за проблемы с легкими, сердцем и почками. Ученые полагают, что можно своевременно диагностировать и предупредить болезнь, если знать уровень заболеваемости в конкретном регионе и влияющие на него факторы.
Пензенские медики в своем исследовании учли территориальный фактор, то есть место проживания пациента. Они установили, что на заболевания эндокринной системы влияют экологические факторы. «К примеру, есть информация об изменении экологии в худшую сторону — значит, нужно обратить внимание на группу риска по щитовидной железе и принять меры. Или наблюдаем рост [данного] заболевания, значит, ухудшилась экология», — приводятся слова аспиранта Медицинского института ПГУ Никиты Цыплихина, который является разработчиком проекта.
Было отмечено, что медики рассмотрели случаи заболевания щитовидной железы и влияние на них экологии в Пензенской области, составив конкретные клинические рекомендации по диагностике для жителей региона, сформировав группы риска и выделив отличительные особенности распространения болезни. Например, смертность от рака щитовидной железы в области выше среди женщин. «Из этого следует, что нужно пристальное внимание обращать на эту группу. Мы увидели и доказали на примере нашего региона, что различия существенны, поэтому считаем, что рекомендации по диагностике должны разрабатываться индивидуально для каждой области», — приводятся слова Цыплихина.