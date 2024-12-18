Узбекистанцы жалуются на частные учебные центры и школы: яркая реклама скрывает низкое качество обучения

Комитет по защите прав потребителей сообщил, что за этот год поступило более 500 обращений по поводу частных образовательных услуг. Большая часть жалоб касается учебных центров, расположенных в Ташкенте. Среди наиболее часто упоминаемых в жалобах учреждений — Newton Academy KZ, Merit School, MyTeacher и My Med Academy.