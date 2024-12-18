Узбекистанцы жалуются на частные учебные центры и школы: яркая реклама скрывает низкое качество обучения

Эти учреждения привлекают студентов громкими обещаниями, такими как «Выучите язык за 3 месяца» или «Гарантированный успех». Однако за яркой рекламой часто скрывается низкое качество обучения и множество нарушений, о чём всё чаще заявляют потребители.
Число жалоб растёт
Комитет по защите прав потребителей сообщил, что за этот год поступило более 500 обращений по поводу частных образовательных услуг. Большая часть жалоб касается учебных центров, расположенных в Ташкенте. Среди наиболее часто упоминаемых в жалобах учреждений — Newton Academy KZ, Merit School, MyTeacher и My Med Academy.
Основные претензии.
Среди проблем, на которые жалуются потребители:
- неудовлетворительное качество обучения;
- низкая квалификация преподавателей;
- неподобающие условия в учебных классах;
- несоблюдение учебного графика;
- отсутствие договоров на оказание услуг;
- отсутствие дисциплины в образовательном процессе.
Многие родители и учащиеся заявляют, что они оказались введены в заблуждение рекламными заявлениями, такими как «Количество мест ограничено» и «Экспресс-обучение за короткие сроки».
Проверки и результаты
Комитет провёл проверки, по итогам которых в пользу потребителей был обеспечен перерасчёт на сумму более 1,2 миллиарда сумов. Выявлены многочисленные нарушения:
- отсутствие лицензии на образовательную деятельность;
- привлечение преподавателей без соответствующих сертификатов;
- несоблюдение санитарных норм.
В частности, деятельность учебного центра Newton Academy KZ вызвала множество жалоб. Проверка показала, что центр работал без лицензии и привлекал неквалифицированных педагогов. За это учреждению был выписан штраф.
Комитет напомнил, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» исполнители обязаны предоставлять услуги в срок, объёме и качестве, указанных в договоре. Нарушение этих требований, а также использование вводящей в заблуждение рекламы, запрещено законом.
Что дальше?
Рост числа частных образовательных центров — это положительная тенденция для развития рынка образовательных услуг. Однако качество таких услуг должно строго контролироваться. Комитет по защите прав потребителей предупредил все частные образовательные учреждения о необходимости соблюдения законодательства и лицензионных требований.
Для потребителей важно помнить: при выборе образовательного центра следует внимательно изучать условия предоставления услуг, проверять наличие лицензии и квалификацию преподавателей, чтобы избежать разочарования и потери средств.