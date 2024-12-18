В Беларуси студентка придумала экспериментальный метод лечения при сепсисе

Григорьева отметила, что к патологии присмотрелись и поняли, что не хватает именно патогенетически обоснованного метода лечения, который предполагает коррекцию уровня холестерола. Она также обратила внимание на то, что, разработанный в лабораторных условиях препарат может доставлять холестерол надпочечникам посредством липосом.