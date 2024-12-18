В Беларуси студентка придумала экспериментальный метод лечения при сепсисе

В Беларуси студентка Витебского государственного медицинского университета Каролина Григорьева придумала экспериментальный метод лечения при сепсисе, пишет sb.by.
Сообщается, что студентка разработала экспериментальный метод лечения острой надпочечниковой недостаточности при сепсисе. Она стала победителем 15-го Республиканского конкурса инновационных проектов в номинации «Лучший молодежный инновационный проект».
Студентка рассказала, что проект состоял в разработке лекарства, которое будет предотвращать развитие острой надпочечниковой недостаточности либо лечить сепсис. Она уточнила, что, так как при сепсисе у многих пациентов уменьшается уровень холестерола, прогностически это является неблагоприятным критерием.
— В мире каждую минуту от сепсиса умирает 14 человек. Ежегодная смертность — 11 миллионов человек.
Григорьева отметила, что к патологии присмотрелись и поняли, что не хватает именно патогенетически обоснованного метода лечения, который предполагает коррекцию уровня холестерола. Она также обратила внимание на то, что, разработанный в лабораторных условиях препарат может доставлять холестерол надпочечникам посредством липосом.
По словам студентки, были проведены пилотные исследования, показавшие, что при введении препарата внутрибрюшинно или же внутривенно смертность снижается на 80% и 87% соответственно:
— Мы подтвердили идею, что холестеролзаместительная терапия работает. Сейчас мы разрабатываем методику промышленного производства липосом с холестеролом, чтобы провести доклинические и клинические испытания, — подчеркнула Каролина Григорьева.
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