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На Омскую область завтра обрушится холодный шквалистый ветер

В отдельных районах возможна метель.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается потепление до нуля. Местами регион накроют шквалистый ветер и метель. О том, какая будет погода в Омске 19 декабря 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью в четверг температура воздуха составит −6…-11 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −16 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег, а на дорогах гололедицу. Порывы ветра не превысят 12 м/с.

Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Местами выпадет умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Порывы ветра достигнут 17 м/с.