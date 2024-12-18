В Покровском парке Владивостока произошло дерзкое похищение

Во Владивостоке на улице средь бела дня произошло похищение. Деды Морозы напали на Гринвича, скрутили его, как опасного преступника, и затолкали в машину. Видео дерзкого похищения распространяется в социальных сетях.
Сюжет, напоминающий сцену из голливудского фильма, развернулся в Покровском парке Владивостока. Пользователи соцсетей шутят, что, вероятно, американский шпион намеревался похитить Рождество, однако Деды Морозы помешали ему это сделать.
Добавим, что подобные перфомансы жители Владивостока наблюдают не впервые. На День Воздушно-десантных войск в город наведался Дэдпул. Человека в костюме героя иностранного фильма задержали. Правда, не полицейские, а один из виновников торжества в голубом берете. Он закинул Дэдпула к себе на спину и отнес до автобусной остановки. Видимо, хотел отправить иностранца на его родину.