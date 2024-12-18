В Покровском парке Владивостока произошло дерзкое похищение

Добавим, что подобные перфомансы жители Владивостока наблюдают не впервые. На День Воздушно-десантных войск в город наведался Дэдпул. Человека в костюме героя иностранного фильма задержали. Правда, не полицейские, а один из виновников торжества в голубом берете. Он закинул Дэдпула к себе на спину и отнес до автобусной остановки. Видимо, хотел отправить иностранца на его родину.