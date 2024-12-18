В Приморье появился новый праздник

В Приморском крае появится новый праздник — День многодетной семьи. Этот праздник будет отмечаться 21 сентября 2025 года. На заседании утвердили в 3 чтениях депутаты законодательного собрания региона этот законопроект. На федеральном уровне праздник не установлен, но в ряде регионов России он официальный.
«В 2025 году в Приморском крае впервые отметят новый праздник. Он будет проходить в третье воскресенье первого осеннего месяца, то есть 21 сентября. Введение в календарь праздничных событий Дня многодетной семьи поможет укрепить институт семьи, сохранить традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность. Также это будет способствовать сохранению культурных традиций», — рассказывается в сообщении.
Ранее мы писали, что этот законопроект был принят 27 ноября в первом чтении на заседании Законодательного собрания края. Авторами инициативы стали народные избранники Игорь Чемерис и Сергей Слепченко. Они полагают, что учреждение этого дня в календаре торжеств будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и поддержке идеи многодетности. Этот праздник, по мнению авторов законопроекта, станет значимым вкладом в формирование нравственных и духовных ориентиров в обществе.