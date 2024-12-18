В Приморье появился новый праздник

Ранее мы писали, что этот законопроект был принят 27 ноября в первом чтении на заседании Законодательного собрания края. Авторами инициативы стали народные избранники Игорь Чемерис и Сергей Слепченко. Они полагают, что учреждение этого дня в календаре торжеств будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и поддержке идеи многодетности. Этот праздник, по мнению авторов законопроекта, станет значимым вкладом в формирование нравственных и духовных ориентиров в обществе.