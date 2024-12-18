Белорусские спасатели показали, как елка может загореться от бенгальских огней. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что эксперимент проводился гомельскими спасателями. Говорится, что искусственная елка была поставлена в углу комнаты. Так, к течение нескольких секунд бенгальский огонь спровоцировал возгорание веток, украшенных легковоспламеняющимся снегом и снежинками.
После этого пламя быстро распространилось по всему помещению и за несколько минут комнату заполнил дым, едкий запах от пластмассы. Спасатели подчеркнули, что использовать рядом с елкой бенгальские огни не следует.
В Беларуси спасатели провели эксперимент, как елка может загореться от гирлянд и бенгальских огней. Фото: mchs.gov.by.
Также был проведен еще один эксперимент, но уже с гирляндой. Начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич сообщила, что нельзя делать так называемый снег из ваты или же из любых других легковоспламеняющихся веществ.
В Беларуси спасатели провели эксперимент, как елка может загореться от гирлянд и бенгальских огней. Фото: mchs.gov.by.
— Гирлянда должна быть качественной, сертифицированной, безопасной, а ее изоляция — плотной, гибкой и без внешних повреждений.
Для того, чтобы провести эксперимент, гирлянда, которая была подключена к аккумулятору, имитировала ситуацию, когда проводка имеет повреждения и перегрев. В результате короткого замыкания случилось возгорание.
— Изоляция гирлянды расплавилась, что привело к возгоранию самой елки.
Матусевич отметила, что гирлянду следует проверять заранее перед тем, как повесить ее на елку. Сказано, что особое внимание нужно обращать на соединение провода с вилкой, провода — с переключателем режимов, а также с лампочками.
Ранее МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь.
Тем временем белорусский гигиенист дала советы по выбору хорошей икры к Новому году.
Кроме того, МЧС Беларуси сказало, что более чем у 70% аттракционов истек срок службы.