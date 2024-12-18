Белорусские спасатели показали, как елка может загореться от бенгальских огней

Также был проведен еще один эксперимент, но уже с гирляндой. Начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич сообщила, что нельзя делать так называемый снег из ваты или же из любых других легковоспламеняющихся веществ.