В Самаре провели новогоднюю елку для многодетных семей региона

«Череду новогодних праздников на нашей площадке открыли елкой для многодетных. Внимание к этим семьям лишним никогда не будет. Тем более к нам пришли семьи, где растут несколько детей, а их папа защищает мир и порядок на СВО», — сказала заместитель руководителя штаба общественной поддержки по организационным вопросам Елена Жмурова.