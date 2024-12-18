В Самаре провели новогоднюю елку для многодетных семей региона

В Самаре в штабе общественной поддержки «Единой России» впервые провели новогоднюю елку. Гостями праздника стали многодетные семьи региона. Активисты организовали для них веселое представление.
«Череду новогодних праздников на нашей площадке открыли елкой для многодетных. Внимание к этим семьям лишним никогда не будет. Тем более к нам пришли семьи, где растут несколько детей, а их папа защищает мир и порядок на СВО», — сказала заместитель руководителя штаба общественной поддержки по организационным вопросам Елена Жмурова.
Новогодняя елка не обошлась без Деда Мороза и Снегурочки. Они не давали заскучать ни детям, ни взрослым: вовлекали в конкурсы, викторины и подвижные игры. Также всем ребятам вручили подарки к Новому году.