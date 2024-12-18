Запретить употребление алкоголя в Туркестане предложил депутат

С соответствующим предложением выступил депутат Ардак Назаров.
«В рамках этого закона, если бы мы запретили в Туркестане пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии… Ведь Туркестан — это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя, духовным городом?» — задался он вопросом.
В ответ замакима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев указал на актуальность вопроса.
«В Туркестанской области был реализован проект “Село без алкоголя”. Сейчас другие регионы тоже включаются и поддерживают данную инициативу. Также было обсуждение в различных форматах. В целом Туркестан становится городом для туристов. Конечно же, многие мнения возникают по данному вопросу. Этот вопрос актуален и уместен. Он будет рассматриваться в рамках законодательных норм», — ответил он.