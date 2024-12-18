Запретить употребление алкоголя в Туркестане предложил депутат

«В рамках этого закона, если бы мы запретили в Туркестане пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии… Ведь Туркестан — это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя, духовным городом?» — задался он вопросом.