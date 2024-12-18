Профилактической беседой за серию нарушений отделался водитель автобуса во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала в telegram-чате главы города Константина Шестакова о поездке 15 декабря. Пассажирка села в автобус на остановке «Дом ветеранов» в вечернее время (около 18:20). Водитель из числа трудовых мигрантов, следовавший в сторону центра города, неоднократно превышал безопасную скорость движения, «влетая во все ямы», пропустил несколько остановок, а также по пути заехал на две автозаправочные станции в районе остановок «Фабрика Заря» и «Постышева». Во время заправки он не просил пассажиров покинуть салон и не глушил двигатель.
На остановке «Некрасовская» водитель сам покинул салон, чтобы совершить покупку в аптеке, и отсутствовал на рабочем месте около семи минут.
После остановки «Площадь Борцов Революции» девушка осталась единственной пассажиркой в салоне, и водитель пытался вступить с ней в «беседы на приватные темы», когда девушка собиралась выходить из автобуса. К счастью, противоправные действия в отношении пассажирки навязчивой беседой и ограничились, ей удалось покинуть салон на требуемой остановке в 19:16. Девушка написала в чат мэра с просьбой «разобраться с данной ситуацией и принять меры» в отношении шофёра, который не только демонстрировал «неуместное поведение», но и создавал аварийные ситуации для пассажиров автобуса и других участников дорожного движения.
На эту жалобу отозвалась другая пассажирка, рассказав, что в пятницу, 6 декабря, она совершила поездку по маршруту № 24 от площади Луговой до Ботанического сада, и поездка проходила с подобными нарушениями, исключая заезды на АЗС:
«Водитель гнал так, что женщины стали кричать от страха, проезжал остановки, не останавливаясь, что-то бормотал на своём языке… Предполагаю, что мы были пассажирами одного и того же водителя. Что творится у нас с перевозками?».
От МЦУ Владивостока последовал типовой ответ: «По информации, полученной от руководителя ООО “КАСЛАР”, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту № 24, со всем водительским составом будут проведены дополнительные инструктажи о безопасном вождении и недопущении нарушений ПДД, а также вежливом корректном общении с пассажирами».
Ёмко обрисовала ситуацию с общественным транспортом Владивостока другая пассажирка:
«Странная закономерность: когда наш город был просто столицей Приморского края, то в нём лучше было, и с общественным транспортом в том числе. Сейчас наш город — столица-перестолица, а общественный транспорт ходит, как в Мухосранске, до 20:00».
Отметим, что за такие экстремальные перевозки с 1 января 2025 года придётся платить больше, тарифы на разовые поездки подняли на 4−7 рублей. Сильнее всего подорожает проезд, оплачиваемый банковскими картами: с 28 до 35 рублей за поездку на электрическом транспорте, с 39 до 45 рублей за поездку на автобусе. В администрации Владивостока уверяют, что «индексация тарифа действительно в последние годы привела к повышению качества перевозок за счёт обновления транспорта». Но штат водителей обновляется с трудом. Впрочем, со следующего года иностранцам, имеющим рабочий патент, будет запрещено работать водителями общественного транспорта. Для пассажиров интрига: то ли иностранных водителей сменят, наконец, отечественные, то ли водителей просто станет настолько мало, что многие маршруты будут обслуживаться не каждый день. Сейчас такая нерегулярность в работе наблюдается на маршрутах, где по условиям муниципальных контрактов транспортных средств и так должно быть немного, одно-два.