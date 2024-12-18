Профилактической беседой за серию нарушений отделался водитель автобуса во Владивостоке

Отметим, что за такие экстремальные перевозки с 1 января 2025 года придётся платить больше, тарифы на разовые поездки подняли на 4−7 рублей. Сильнее всего подорожает проезд, оплачиваемый банковскими картами: с 28 до 35 рублей за поездку на электрическом транспорте, с 39 до 45 рублей за поездку на автобусе. В администрации Владивостока уверяют, что «индексация тарифа действительно в последние годы привела к повышению качества перевозок за счёт обновления транспорта». Но штат водителей обновляется с трудом. Впрочем, со следующего года иностранцам, имеющим рабочий патент, будет запрещено работать водителями общественного транспорта. Для пассажиров интрига: то ли иностранных водителей сменят, наконец, отечественные, то ли водителей просто станет настолько мало, что многие маршруты будут обслуживаться не каждый день. Сейчас такая нерегулярность в работе наблюдается на маршрутах, где по условиям муниципальных контрактов транспортных средств и так должно быть немного, одно-два.