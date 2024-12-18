Новый эстакадный мост в Калининграде предложили построить в историческом стиле

Эстакаду в Калининграде построили в 1972 году. До этого использовали два немецких моста — Зелёный и Лавочный. На время возведения путепровода для проезда транспорта использовали понтонную переправу в районе памятника Ветеранам океанического лова. Такую конструкцию применяли и во время капитального ремонта сооружения в 1997 году.