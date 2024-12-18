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Новый эстакадный мост в Калининграде предложили построить в историческом стиле

Конструкция будет ниже существующего путепровода.

Проектировщик нового эстакадного моста в Калининграде предлагает оформить его в историческом стиле. Об этом рассказал журналистам председатель транспортного комитета мэрии Антон Романов.

Мост должен стать более дружелюбным для людей. Пока это только предварительная проработка и один из вариантов. Окончательного решения ещё нет. Все варианты прорабатываются с нашим главным архитектором, — отметил Романов.

Он также подчеркнул, что планируется полностью заменить и спуски на остров Канта. Подрядчику предстоит проработать как транспортные, так и пешеходные связи для подготовки проекта нового сооружения.

Романов добавил, что сам путепровод будет немного ниже существующего. При этом подмостовой габарит для прохода судов должен остаться неизменным. «Как будет в дальнейшем использоваться подмостовое пространство, говорить пока рано», — уточнил глава комитета.

Эстакаду в Калининграде построили в 1972 году. До этого использовали два немецких моста — Зелёный и Лавочный. На время возведения путепровода для проезда транспорта использовали понтонную переправу в районе памятника Ветеранам океанического лова. Такую конструкцию применяли и во время капитального ремонта сооружения в 1997 году.

Работы по проектированию путепровода выполняет ОАО «Институт Гипростроймост» из Санкт-Петербурга за 264 миллиона рублей. Ширина моста вырастет с 27 до 37 метров. На эстакаде оборудуют пятиметровые тротуары, две полутораметровые велодорожки и трамвайные пути. Ширина четырёх автомобильных полос составит 3,5−3,75 метров. На мосту также установят архитектурную подсветку.

К самой реконструкции эстакады на Ленинском проспекте планируют приступить после ввода в эксплуатацию автомобильного дублёра двухъярусного моста. Общая стоимость работ оценивается более чем в 9 миллиардов рублей. Проект подготовят в 2025—2026 годах, а к реконструкции рассчитывают приступить в 2027-м.

строительство