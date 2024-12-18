Юристы в Башкирии будут бесплатно помогать инвалидам по некоторым вопросам

В Башкирии юристы будут бесплатно помогать инвалидам по вопросам абилитации. Завтра, 19 декабря, парламент республики рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект.
Юрист будут помогать разобраться, какие услуги полагаются по закону человеку с ограниченными возможностями здоровья, и предложит наилучший для него вариант. Также инвалидам будут оказывать помощь в составлении документов правового характера, включая заявления и ходатайства.
Принятие закона, считает спикер парламента республики Константин Толкачев, упростит получение услуг по абилитации и улучшит качество жизни людей с ОВЗ.
— Абилитация помогает человеку с инвалидностью развить базовые навыки, способность к самообслуживанию, чтобы он мог вести максимально независимую жизнь, несмотря на ограничения, — заявил председатель Курултая.
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