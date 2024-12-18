В праздники в Башкирии введут особый противопожарный режим

Документом поручается республиканским органам исполнительной власти и рекомендуется органам местного самоуправления и организациям запретить проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе с применением открытого огня (факелов, свечей), фейерверков и других видов огневых эффектов на объектах, где есть нарушения требований пожарной безопасности. Также необходимо провести внеплановые противопожарные инструктажи и практические тренировки по эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, организовать дежурства ответственных должностных лиц на всех объектах и в местах, где будут проводить новогодние и рождественские праздники, усилить противопожарный режим на объектах с круглосуточным пребыванием людей, особенно на объектах для инвалидов, увеличить число смен дежурного персонала, при необходимости разместить детей из неблагополучных многодетных семей на время праздников в интернатах.