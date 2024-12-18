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Катка «Арена Парк» в Екатеринбурге в этом сезоне не будет

Этой зимой полюбившегося многим екатеринбуржцам катка «Арена Парк» не будет. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале спортивной площадки.

Источник: Freepik

«Дорогие друзья, нам ежедневно поступают звонки с вопросами о катке. К сожалению, каток “Арена Парк” в этом сезоне не откроется», — говорится в сообщении.

Причиной стали планируемые работы на участке — там, где традиционно располагался каток, в скором времени появится парк.

Напомним, что этой зимой жители Екатеринбурга впервые могут покататься на коньках на главной площади города. Каток на площади 1905 года будет открыт до конца февраля. А недавно стало известно, каких музыкантов пригласили для выступления «на льду».

туризм и отдых