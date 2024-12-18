Ограничения на запуск фейерверков ввели в Волгоградской области

Салюты в Новоаннинском можно запускать на площади Ленина — в 20 метрах от здания на улице Ленина, 5. А также на парковке на улице Советской — в 20 метрах от домов № 20 и 21. Ограничения ввели для обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры. Касаются они как простых горожан, так и юридических лиц.