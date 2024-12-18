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Ограничения на запуск фейерверков ввели в Волгоградской области

В Новоаннинском разрешили запускать салюты только на двух площадках.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники города Новоаннинский ввели ограничения на салюты в местах массового пребывания людей в новогодние праздники. Жители райцентра Волгоградской области смогут запускать фейерверки только на двух специальных площадках, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление.

Салюты в Новоаннинском можно запускать на площади Ленина — в 20 метрах от здания на улице Ленина, 5. А также на парковке на улице Советской — в 20 метрах от домов № 20 и 21. Ограничения ввели для обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры. Касаются они как простых горожан, так и юридических лиц.

Городские власти также разработали порядок подготовки и запуска фейерверков.