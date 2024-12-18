Ограничения на запуск фейерверков ввели в Волгоградской области

Чиновники города Новоаннинский ввели ограничения на салюты в местах массового пребывания людей в новогодние праздники. Жители райцентра Волгоградской области смогут запускать фейерверки только на двух специальных площадках, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление.
Салюты в Новоаннинском можно запускать на площади Ленина — в 20 метрах от здания на улице Ленина, 5. А также на парковке на улице Советской — в 20 метрах от домов № 20 и 21. Ограничения ввели для обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры. Касаются они как простых горожан, так и юридических лиц.
Городские власти также разработали порядок подготовки и запуска фейерверков.