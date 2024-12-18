Ночные морозы до −25 градусов ожидаются в Казахстане

С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре — понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман. Прогнозируется также колебание температуры воздуха ночью: на западе страны от 3−13 до 5−18 мороза, на востоке от 10−26 до 7−20 мороза.