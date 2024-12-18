Ночные морозы до −25 градусов ожидаются в Казахстане

Как сообщают синоптики, с 19 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон — ожидаются снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.
С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре — понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман. Прогнозируется также колебание температуры воздуха ночью: на западе страны от 3−13 до 5−18 мороза, на востоке от 10−26 до 7−20 мороза.
На остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере — до 10−20 мороза, в центре страны — до 13−25 мороза, на юге, юго-востоке республики — до 7−13, в горных районах — 15−18 мороза.