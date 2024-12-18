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Ночные морозы до −25 градусов ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается снег, а также ночные морозы до 25−26 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +14°

Как сообщают синоптики, с 19 декабря на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон — ожидаются снег, метель, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, порывистый ветер.

19—20 декабря на северо-западе, севере, в центре, 20 декабря в горных районах юго-востока страны ожидается сильный снег.

С 21 декабря, со смещением западного антициклона, на западе страны ожидается погода преимущественно без осадков, на севере, юге и в центре — понижение температуры воздуха. По республике ожидается туман. Прогнозируется также колебание температуры воздуха ночью: на западе страны от 3−13 до 5−18 мороза, на востоке от 10−26 до 7−20 мороза.

На остальной территории ожидается понижение температуры воздуха: ночью на северо-западе, севере — до 10−20 мороза, в центре страны — до 13−25 мороза, на юге, юго-востоке республики — до 7−13, в горных районах — 15−18 мороза.