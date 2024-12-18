В Калининградской области с 23 декабря будут проверять машины в рамках операции «Елочка». В частности, такие проверки планируют на территории национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий». Об этом директор нацпарка Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».