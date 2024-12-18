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В Калининградской области с 23 декабря будут проверять машины в рамках операции «Елочка»

Инспектор может попросить вас открыть багажник автомобиля.

В Калининградской области с 23 декабря будут проверять машины в рамках операции «Елочка». В частности, такие проверки планируют на территории национальных парков «Куршская коса» и «Виштынецкий». Об этом директор нацпарка Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

— Инспектора будут останавливать машины, смотреть багажники, проверять, досматривать. Это то, чем должен заниматься госинспектор, — сказал директор нацпарка.

Он отметил, что на территории парка «Виштынецкий» уже было зафиксировано три случая незаконной рубки деревьев в этом году.