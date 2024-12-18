Семьи участников СВО смогут бесплатно посмотреть «Щелкунчика» в Самаре

В новогодние выходные для бойцов спецоперации и их близких проведут семь благотворительных концертов, в том числе три бесплатных показа «Щелкунчика» в театре оперы и балета. Изначально предполагалось, что их смогут посмотреть около трех тысяч человек. Однако в регионе куда больше семей участников и ветеранов СВО. Поэтому число тех, кто увидит легендарный балет, решено было увеличить.