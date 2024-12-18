Семьи участников СВО смогут бесплатно посмотреть «Щелкунчика» в Самаре

Семьи участников СВО в Самарской области смогут бесплатно посмотреть новогодний спектакль «Щелкунчик» (6+). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В новогодние выходные для бойцов спецоперации и их близких проведут семь благотворительных концертов, в том числе три бесплатных показа «Щелкунчика» в театре оперы и балета. Изначально предполагалось, что их смогут посмотреть около трех тысяч человек. Однако в регионе куда больше семей участников и ветеранов СВО. Поэтому число тех, кто увидит легендарный балет, решено было увеличить.
«Возможность побывать на новогоднем спектакле “Щелкунчик” должна быть у каждой семьи героя. Поручил Минкульту совместно с театром организовать дополнительные показы после 10 января. Сделать это так, чтобы не сбивать работу учреждения», — отметил глава региона.
Минсоцдемографии Самарской области должен будет заранее сообщить каждой семье защитника Отечества о возможности бесплатного похода на спектакль. Кроме того, свободный вход для участников СВО и их родных могут сделать на мероприятия музейно-выставочной тематики. Пока речь идет только о государственных и муниципальных учреждениях.