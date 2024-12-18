В Омске открыли мемориальную доску полковнику внутренней службы Смоленскому

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено Сергею Балдину, Валерию Макарову и детям Виктора Ивановича — Елене и Владимиру Смоленским. Мемориальную доску освятил помощник начальника следственного изолятора № 1 по работе с верующими протоиерей Сергий Носков, а присутствующие возложили цветы и почтили память Виктора Ивановича.