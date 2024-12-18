В Омске открыли мемориальную доску полковнику внутренней службы Смоленскому

У административного здания УФСИН России по Омской области торжественно открылась мемориальная доска, посвященная памяти начальника УИТУ УВД Омской области полковника внутренней службы в отставке Виктора Ивановича Смоленского.
На церемонии выступили начальник УФСИН России по Омской области Сергей Балдин, председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Валерий Макаров, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Иван Нецкин.
Как отметили выступающие, Виктор Смоленский стоял у истоков создания и развития пенитенциарной системы Омской области, за многолетний и доблестный труд был награжден множеством медалей.
Почетное право открыть памятную доску было предоставлено Сергею Балдину, Валерию Макарову и детям Виктора Ивановича — Елене и Владимиру Смоленским. Мемориальную доску освятил помощник начальника следственного изолятора № 1 по работе с верующими протоиерей Сергий Носков, а присутствующие возложили цветы и почтили память Виктора Ивановича.