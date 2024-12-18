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В Чебаркуле водители скорой помощи забрали заявления на увольнение

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 декабря, ФедералПресс. Водители машин скорой помощи в Чебаркуле забрали свои заявления на увольнение. С ними провел встречу замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

Источник: РИА "Новости"

«У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. В результате все водители заявления отозвали. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — сообщает Ванин.

Напомним, заявление на увольнение написали 8 человек из 14. Всех их не устраивали условия труда и заработная плата. В ситуацию экстренно вмешался минздрав. Отметим, все это время экстренная помощь в Чебаркуле оказывалась в полном объеме.