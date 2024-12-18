В Чебаркуле водители скорой помощи забрали заявления на увольнение

«У них были вопросы по начислению заработной платы, с каждым из них в индивидуальном порядке побеседовали, ответили на все вопросы. В результате все водители заявления отозвали. Договорились встретиться еще раз через месяц, минздрав будет держать ситуацию на контроле», — сообщает Ванин.