В Татарстане планируют ввести День многодетной семьи. Соответствующий проект указа проходит антикоррупционную экспертизу.
Новую памятную дату будут отмечать 23 января. Это необходимо для учета важной роли семьи в развитии государства и общества. Также проект направлен на повышение социальной значимости многодетной семьи.
Завершающийся 2024-й был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Глава государства призвал в течение шести лет добиться устойчивого роста рождаемости.
Напомним, в Казани на неделе редкими именами новорожденных стали Исхак, Арита и Шадида. За это время на свет появились 376 детей.