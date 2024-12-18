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В Татарстане планируют ввести День многодетной семьи

Новую памятную дату будут отмечать 23 января.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане планируют ввести День многодетной семьи. Соответствующий проект указа проходит антикоррупционную экспертизу.

Новую памятную дату будут отмечать 23 января. Это необходимо для учета важной роли семьи в развитии государства и общества. Также проект направлен на повышение социальной значимости многодетной семьи.

Завершающийся 2024-й был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Глава государства призвал в течение шести лет добиться устойчивого роста рождаемости.

Напомним, в Казани на неделе редкими именами новорожденных стали Исхак, Арита и Шадида. За это время на свет появились 376 детей.