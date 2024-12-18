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Омский чиновник лишился работы после покупки дорогой квартиры и машины

Прокуратура провела проверку доходов и расходов госслужащего и выявила несостыковки.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области чиновник был уволен по решению суда по иску прокуратуры, которая провела проверку доходов и расходов госслужащего, а также его семьи. Местная администрация не спешила увольнять его, тогда ведомство обратилось в суд.

Как установила прокуратура, начальник юридического отдела администрации Усть-Ишимского района в 2022 году купил квартиру и дорогую машину — эти покупки превысили доходы чиновника и его жены за последние три года.

После проверки ведомства местная администрация ограничилась лишь выговором в отношении госслужащего.

После этого прокуратура обратилась в суд с требованием объявить чиновнику выговор и расторгнуть с ним трудовой договор в связи с утратой доверия.

Инстанция удовлетворила требования прокуратуры в полном объеме.