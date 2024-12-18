Омский чиновник лишился работы после покупки дорогой квартиры и машины

В Омской области чиновник был уволен по решению суда по иску прокуратуры, которая провела проверку доходов и расходов госслужащего, а также его семьи. Местная администрация не спешила увольнять его, тогда ведомство обратилось в суд.
Как установила прокуратура, начальник юридического отдела администрации Усть-Ишимского района в 2022 году купил квартиру и дорогую машину — эти покупки превысили доходы чиновника и его жены за последние три года.
После проверки ведомства местная администрация ограничилась лишь выговором в отношении госслужащего.
После этого прокуратура обратилась в суд с требованием объявить чиновнику выговор и расторгнуть с ним трудовой договор в связи с утратой доверия.
Инстанция удовлетворила требования прокуратуры в полном объеме.