В Приморье зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Приморье с 9 по 15 декабря наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По данным краевого управления Роспотребнадзора, общий уровень заболеваемости среди населения оказался на 15,94% выше эпидемического порога. При этом прирост заболеваемости среди всех возрастных групп сохраняется на уровне предыдущей недели, особенно это касается детей в возрастных группах 0−2 и 3−6 лет, сообщает ИА PrimaMedia.
Заболеваемость обусловлена циркуляцией различных вирусов, таких как риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и парагрипп, в то время как случаи гриппа зафиксированы единично.
С конца сентября 2024 года в Приморье введен мониторинг закрытия образовательных учреждений в связи с массовыми случаями ОРВИ среди детей. Если процент заболевших в группе или классе превышает 20%, учебный процесс приостанавливается.
«На отчётной неделе в Приморском крае полное закрытие образовательных учреждений зарегистрировано в одном дошкольном учреждении и одной школе. Частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах 11 дошкольных образовательных учреждений и в четырёх классах четырёх школ края», — рассказали в пресс-службе.
Медики призывают жителей региона не пренебрегать профилактическими мерами. При первых симптомах ОРВИ рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью и избегать самолечения.
Напомним, количество заболевших ОРВИ среди детей до 14 лет растет с каждым днем в Приморье. В связи с этим образовательная деятельность была приостановлена в 14 классах на пяти административных территориях края: в Артемовском и Уссурийском городских округах, в Надеждинском районе, Партизанском и Лазовском округах — и в девяти дошкольных учреждениях.