В Приморье зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Напомним, количество заболевших ОРВИ среди детей до 14 лет растет с каждым днем в Приморье. В связи с этим образовательная деятельность была приостановлена в 14 классах на пяти административных территориях края: в Артемовском и Уссурийском городских округах, в Надеждинском районе, Партизанском и Лазовском округах — и в девяти дошкольных учреждениях.