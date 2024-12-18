Таллахасси
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в Воронеже сделали операцию на головной мозг под местной анестезией

Ранее операция по устранению артериальной аневризмы головного мозга производилась только под общим наркозом. Ее сделали 48-летней жительнице Воронежской области в областной клинической больнице № 1 (ВОКБ № 1).

Источник: Freepik

Об этом сообщили в региональном минздраве.

Местная жительница обратилась к врачам для проведения контрольного обследования после устранения патологического расширения просвета головного мозга. Диагностика показала, что жизни женщины угрожает опасность — в полости артериальной аневризмы восстановился кровоток, что могло спровоцировать обширное кровоизлияние.

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов ВОКБ № 1, Александр Саввин, рассказал: «Мы увидели, что ранее введенные спирали уплотнились в купол, кровоток по артерии стал оказывать гемодинамический удар на стенку аневризмы. Мы приняли решение о проведении радикального вмешательства и окончательно выключить артериальную аневризму из кровотока, установив специальный плетеный интракраниальный стент в артерию».

Раньше такая операция проводилась под общим наркозом, но пациентке такая нагрузка была не по силам, женщине сделали местное обезболивание.

Затем больной через прокол на правом плече ввели в артерию специальный катетер, через который к проблемному месту были доставлены стент и спирали. Конструкция полностью исключила риск возникновения кровоизлияния. Через несколько дней 48-летнюю пациентку выписали домой.

медицина