Впервые в Воронеже сделали операцию на головной мозг под местной анестезией

Об этом сообщили в региональном минздраве.
Местная жительница обратилась к врачам для проведения контрольного обследования после устранения патологического расширения просвета головного мозга. Диагностика показала, что жизни женщины угрожает опасность — в полости артериальной аневризмы восстановился кровоток, что могло спровоцировать обширное кровоизлияние.
Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов ВОКБ № 1, Александр Саввин, рассказал: «Мы увидели, что ранее введенные спирали уплотнились в купол, кровоток по артерии стал оказывать гемодинамический удар на стенку аневризмы. Мы приняли решение о проведении радикального вмешательства и окончательно выключить артериальную аневризму из кровотока, установив специальный плетеный интракраниальный стент в артерию».
Раньше такая операция проводилась под общим наркозом, но пациентке такая нагрузка была не по силам, женщине сделали местное обезболивание.
Затем больной через прокол на правом плече ввели в артерию специальный катетер, через который к проблемному месту были доставлены стент и спирали. Конструкция полностью исключила риск возникновения кровоизлияния. Через несколько дней 48-летнюю пациентку выписали домой.