Впервые в Воронеже сделали операцию на головной мозг под местной анестезией

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов ВОКБ № 1, Александр Саввин, рассказал: «Мы увидели, что ранее введенные спирали уплотнились в купол, кровоток по артерии стал оказывать гемодинамический удар на стенку аневризмы. Мы приняли решение о проведении радикального вмешательства и окончательно выключить артериальную аневризму из кровотока, установив специальный плетеный интракраниальный стент в артерию».