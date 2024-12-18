«Галатская башня в лунном свете» Айвазовского продана в Москве за 130 млн рублей

Пейзаж «Галатская башня в лунном свете» Ивана Айвазовского был продан на аукционе за рекордные 130 млн рублей, сообщили в Московском аукционном доме 18 декабря.
Торги состоялись 15 декабря. В целом с молотка ушли произведения отечественных мастеров XVI-XX веков общей стоимостью более 300 млн рублей. Среди наиболее дорогих проданных вещей также оказались два произведения Ильи Репина: «Пейзаж с березами» стоимостью 40 млн рублей и этюд «Персидка» к картине «Садко в подводном царстве» за 50 млн рублей.
«Накануне торгов мы примерно понимаем, за какие “трофейные” вещи развернется борьба среди участников аукциона. В этот раз мы и сами с азартом следили за ходом торгов и вовлеченностью игроков. Изначально мы прогнозировали, что сумма продаж может составить 100 млн рублей, по итогу она превысила 300 млн рублей. Кроме того, был обновлен предыдущий рекорд внутреннего арт-рынка на работы Ивана Айвазовского, установленный также на торгах Московского аукционного дома. В феврале 2024 года аукцион продал “Лунную ночь” кисти художника за рекордные на тот момент 92 млн рублей», — отметил соучредитель Московского аукционного дома Федор Светлаков.
По словам эксперта, «Галатская башня в лунном свете» представляет интерес сразу по нескольким причинам: помимо того, что это кисть раннего Айвазовского (1845 года), картина обладает исключительным провенансом — ее первым владельцем был император Николай I. При этом в 1950-х годах картину приобретали в Норвегии, а в 2010-х полотно было выставлено на Sotheby’s, откуда, вероятно, и вернулось в Россию.
Также в аукционном доме уточнили, что на проданной картине Ильи Репина «Персидка» изображена одна из красавиц-дочерей морского царя, которых, по сюжету, сватали герою новгородской былины Садко. Смотрины невест легли в сюжет основного полотна, выполненного в Париже в 1876 году по заказу Александра III. На данный момент эта работа находится под опекой Государственного Русского музея.
Кроме того, эксперты рассказали, что вдохновением для создания «Пейзажа с березами» Ильи Репина послужила живописная местность знаменитой «дачной столицы» Сиверской, где художник отдыхал и работал.
На торгах еще была продана работа Василия Верещагина «Церковь под Архангельском» 1894 года за 12 млн рублей и полотно «Пейзаж с каменной оградой» авторства академика живописи, участника Товарищества передвижных выставок и «Мира искусства» Михаила Нестерова за 4,5 млн рублей.
Ранее, 16 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что картина «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина, которая была повреждена в 2018 году, после реставрации вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Мастера, работавшие над ней, не только починили повреждения, но и вернули утраченные цвета.