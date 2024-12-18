«Галатская башня в лунном свете» Айвазовского продана в Москве за 130 млн рублей

«Накануне торгов мы примерно понимаем, за какие “трофейные” вещи развернется борьба среди участников аукциона. В этот раз мы и сами с азартом следили за ходом торгов и вовлеченностью игроков. Изначально мы прогнозировали, что сумма продаж может составить 100 млн рублей, по итогу она превысила 300 млн рублей. Кроме того, был обновлен предыдущий рекорд внутреннего арт-рынка на работы Ивана Айвазовского, установленный также на торгах Московского аукционного дома. В феврале 2024 года аукцион продал “Лунную ночь” кисти художника за рекордные на тот момент 92 млн рублей», — отметил соучредитель Московского аукционного дома Федор Светлаков.